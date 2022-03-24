Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Tokat Havalimanı hizmete giriyor: 2003’te 26 olan havalimanı sayısı 57’ye çıkıyor / 24.03.22

Havacılık sektöründe yaptığı yatırımlarla küresel havacılık liginde üst sıralardaki yerini perçinleyen Türkiyenin 57nci havalimanı yarın Başkan Erdoğanın katılımıyla açılacak Tokat Yeni Havalimanı olacak. AK Parti iktidarında havacılık alanında atılan cesur ve kararlı adımlar Türkiyeyi bu alanda en üst lige taşıdı. Dev yatırımlarla Türkiyenin her köşesi havalimanları ve havayolu ağlarıyla örüldü. 129 ülkede 337 dış hat noktasına ulaşıldı. Yolcu sayısı şubat ayında yüzde 76 artışla 18 milyonu aştı.