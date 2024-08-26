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Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 26.08.24

Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 26.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 26.08.24

Takvim 06:35
02

Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: 'Özel' tasfiye planı ve FETÖvari 'Ayak' oyunu / 26.08.24

Takvim 05:12
03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı / 26.08.24

Takvim 05:36
04

CHP'li Tuncay Özkan'ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan'a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı... / 26.08.24

Takvim 05:00
05

Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | Kabine 21 yıl sonra Ankara dışında toplanıyor / 24.08.24

Takvim 02:05
06

Şimdi sıra Onuachu'da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor'dan Southampton'a baskı / 25.08.24

Takvim 01:02
07

Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı / 25.08.24

Takvim 02:21
08

Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi / 23.08.24

Takvim 00:38
09

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı! / 23.08.24

Takvim 02:11
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