Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez Ahlatta toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına Gazzede 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır diyen Başkan Erdoğan, Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan vatandaşlara orman yangınlarına karşı 15 Eylüle kadar dikkatlı olunması çağrısında bulundu.