Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulundu. LGBTnin koçbaşının olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme aparatının hedefinin aile olduğunu belirten Erdoğan, Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamak gerekiyor. Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiyenin tavrı bellidir. dedi. Yeni evlenecek gençlere müjde veren Erdoğan, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulanacağını bildirdi. Doğum yardımlarını da artırdıklarını ifade eden Erdoğan, Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. şeklinde konuştu.