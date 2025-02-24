AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankarada gerçekleştirildi. Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Kongre öncesi salonun dışında bekleyen partililere selamlayan Başkan Erdoğan, Ankarayı bayram yerine çevirdiniz dedi. CHPnin şaibeli kurultayını isim vermeden eleştiren Başkan Erdoğan, AK Partiye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. dedi. Başkan Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra teşekkür konuşması gerçekleştirdi.