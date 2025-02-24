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Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi / 24.02.25

Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi / 24.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi / 24.02.25

Takvim 00:13
02

Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11'ler / 24.02.25

Takvim 07:15
03

Bakan Bayraktar "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

Takvim 04:39
04

Fenerbahçe'de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti / 24.02.25

Takvim 07:24
05

24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesi / 24.02.25

Takvim 06:50
06

AK Parti'nin A Takımı Takvim.com.tr'ye konuştu! Değişimi "Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi" diye tanımladılar: Hedef en ilerisi / 24.02.25

Takvim 02:56
07

Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin'e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail'den Beyrut'ta alçak uçuş / 24.02.25

Takvim 02:22
08

MHP lideri Bahçeli'den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan'ı arayıp tebrik etti / 24.02.25

Takvim 01:45
09

Joker yine sahnede! Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2 | MAÇ SONUCU / 24.02.25

Takvim 02:29
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