Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında İstanbuldaki 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. CHPli İBBnin göreve geldiğinde yaptığı temel atmama törenine tepki gösteren Erdoğan, Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. dedi. CHPli belediyeye rüşvet operasyonunun ardından A Haber muhabiri ve yaşlı kadına yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Erdoğan, Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir. ifadelerini kullandı. Teşkilatı uyaran Erdoğan, Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır. değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Partinin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.