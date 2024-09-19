Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Başarı Ödülü Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan katil İsrailin Lübnana yaptığı siber saldırı hakkında İsrailin Gazzeye saldırıları ile artan gerilim devam ediyor. Her gün yeni bir çatışma ile karşılaşıyoruz dedi. Öte yandan 2002den bu yana ekonomi alanındaki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, İhracatı 256 milyar dolara çıkardık. Artık Türk ürünlerinin girmediği ülke yok ifadelerini kullandı. Yeni anayasa mesajı da veren Erdoğan, Darbe mahsulü mevcut anayasa Türk demokrasisine yakışmıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yepyeni ve sivil bir anayasa ortaya koymaya çalışıyoruz. şeklinde konuştu. Anayasanın ilk dört maddesi hakkında da açıklama yapan Erdoğan Bizim açımızdan tartışmaya açılacak bir konu yoktur dedi.