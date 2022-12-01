Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Ankarada EYT ve asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. 29 Aralıkta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralıka alındığı bildirilmişti. Peki EYT ve asgari ücrette süreç nasıl işleyecek? Bugünkü toplantıda neler konuşuldu? İşte Başkan Erdoğanın bakanlarla yaptığı görüşmenin detayları.