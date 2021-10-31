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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı / 31.10.21
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı / 31.10.21

Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı / 31.10.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı / 31.10.21

Takvim 02:13
02

e-Devlet'te 60 milyon kullanıcı hedefi / 31.10.21

Takvim 01:27
03

Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un cesedi bulundu! 69 gündür kayıptı... / 31.10.21

Takvim 01:50
04

TL'ye geçiş hızlandı! Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı 31.10.2021

Takvim 02:04
05

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi için 10 adımlık reçete! 31.10.2021

Takvim 01:59
06

AKM'nin mimarlarından gençlere çağrı: AVM'ye değil AKM'ye gelin / 31.10.21

Takvim 06:03
07

Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı arabaya çarptı / 31.10.21

Takvim 01:33
08

Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: "Yeter artık istifa et Ali Koç" / 31.10.21

Takvim 01:36
09

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Daha önce Cumhuriyet'e ihanet mi etti? / 30.10.21

Takvim 01:45
10

Hem emeklilik hem tasarruf! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)...

Takvim 00:44

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