Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü, provokatif gazeteci Aslı Aydıntaşbaş yine patladı / 31.10.21

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Romada kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın yakından takip ettiği görüşme ise 20 dakika olarak planlanmıştı fakat 1 saat 10 dakika sürdü. Amerikanın kuklası sözde gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ise görüşme öncesi algı yapmak için 3 gün önce büyükelçisini atmakla tehdit ettiğiniz bir ülkeyle görüşmenin sadece 20 dakika olmasına şaşırmanıza şaşırıyorum…! şeklinde tweet attı. Görüşmenin 1 saat 10 dakika sürmesiyle kızaran provokatör ardından hazımsızlığa devam ederek görüşmenin uzun sürmesini kendine yediremedi.