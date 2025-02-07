Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyamanda Bir Oluruz temalı anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 yılda deprem bölgesinde yapılanları kalem kalem sayarak, Yıl sonuna kadar 453 bin konut yapacağız ifadelerini kullandı. İstanbuldan Ankaradan ahkam kesen deprem turistlerine tepki gösteren Erdoğan, Siyasi menfaat devşirmek için devlet nerede diye soranlara devlet işte burada diyerek cevabımızı güçlü biçimde verdik. ifadelerini kullandı.