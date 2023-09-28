×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin perde arkası! Enerji Bakanı Bayraktar'tan kritik temas / 28.09.23

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin perde arkası! Enerji Bakanı Bayraktar'tan kritik temas / 28.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin perde arkası! Enerji Bakanı Bayraktar'tan kritik temas / 28.09.23

Takvim 01:22
02

Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi vermişti! 40’tan fazla model cepte | Detaylar belli oldu! Nasıl başvurulacak?

Takvim 01:06
03

Ev kadınına evlenene destek! Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor? Kime, nasıl ödeme yapılacak?

Takvim 01:00
04

CHP kongrelerinde sular durulmuyor! Başkan neredeyse tüm sülalesini delege yaptı! İstifalar peş peşe geldi / 28.09.23

Takvim 01:02
05

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! Mısır'la 13 yıl sonra bir ilk / 28.09.23

Takvim 00:47
06

CHP'deki delege savaşları tam gaz devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı Canpolat'tan İmamoğlu'nun rüşvet teklifine veto / 28.09.23

Takvim 00:50
07

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak / 28.09.23

Takvim 00:49
08

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: FETÖ'cü Garson'un sırrı / 28.09.23

Takvim 00:55
09

İş bilmez İBB yine vatandaşı çileden çıkardı! Gündüz yapılan metrobüs yolu bakım çalışması trafiği daha da artırdı / 27.09.23

Takvim 01:27
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı