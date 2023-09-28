Başkan Erdoğan ve Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin perde arkası belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere SMR ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi. Bayraktar, paylaşımında, Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMRların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk. ifadelerini kullandı.