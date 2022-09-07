Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersekte, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Başkan Erdoğan, Bosna Herseke harekete öncesi, Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersekte bir yılı aşkın süredir devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm temaslarımda, Balkanların huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna Hersekin toprak bütünlüğüne ve egemenliğini olan desteğimizi vurgulayacağım. demişti. Başkan Erdoğan görüşme sonrası yapılan Üçlü Konseyde Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat döneminin başlayacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, Aliya İzzetbegoviçin kabrini de ziyaret etti.