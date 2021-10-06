Başkan Erdoğan "Bunlar öğrenci değil terörist" demişti! Boğaziçi'ndeki izinsiz gösteriye ilişkin 10 kişi gözaltında / 05.10.21

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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Ünsal'ın makam aracının önünü kesen ve aralarında makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." demişti.