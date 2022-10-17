Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki maden işçilerinin yakınlarını ziyaret etti. Erdoğan 5 hastamızın durumu ağır. Umutsuz değiliz ifadelerini kullandı. Erdoğan, İşçi kardeşlerimizin ve onların emaneti ailelerinin her zaman yanında olacağız dedi. Madenci çocuğu olduğunu ifade eden bir vatandaş, Başkan Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında “Böyle bir hastaneyi ülkemize kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hastanemiz çok donanımlı, başhekimimiz de sağ olsun olayın başından beri hastalarımızla ilgileniyor, siz ilgileniyorsunuz, bakanlarımız ilgileniyor. Ben de arkadaşlarımın, hemşerilerimin yanındayım burada ifadelerini kullandı.