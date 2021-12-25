Başkan Erdoğan CHP, TÜSİAD ve TOBB'un tuzağını açıkladı: Garip garip açıklama yapıyor / 25.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber-ATV-A Para-A Newsin ortak canlı yayında TÜSİAD ve TOBB ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna tepki göstererek, Bakıyorsunuz Türkiyenin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklama yapıyor. Onun altındaki kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği en hassas dönemde bu açıklamalar yapılırken kimse şunu diyemez, aşağıdan baskılar geliyor, bu açıklamayı yaptım diyemez. ifadelerini kullandı. TÜSİADın ikinci başkanının yanına geldiğini belirten Erdoğan geçtiğimiz haziran ayında Kılıçdaroğlunun TÜSİAD heyetiyle yaptığı görüşmeye vurgu yaptı. O görüşmede ne konuşuldu? Erken seçim için organize bir saldırı mı gerçekleştirildi? Haberin detayları...