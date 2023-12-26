Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri Programında önemli açıklamalarda bulundu. 12 şehit vermemizin ardından terör örgütü PKKnın siyasi kolu DEM ile saf tutan CHPye yüklenen Başkan Erdoğan, Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHPnin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürkün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin. dedi. Erdoğan, Ekrem İmamoğlunun vesayeti altında savrulan Özgür Özele Eş başkanlık göndermesi yaparak, CHPnin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Yakında bu benzeşme CHPnin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen geçmesiyle resmen görünür olacaktır. ifadelerini kullandı.