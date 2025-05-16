Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreninde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok net mesajlar verdi. Üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir diyen Erdoğan, Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın. Biz sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı biliyoruz şeklinde konuştu. Terörün Türkiyeye doğrudan maliyetinin 2 trilyon doları bulduğunu dile getiren Erdoğan, Terör hiç bitmesin diyenler ortaya çıktı. Enver geleceğine Bulgar gelsin diyenler. Bu iktidar terörü bitireceğine terör devam etsin diyor ifadeleriyle terör simsarlarına tepki gösterdi.