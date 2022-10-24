Diyarbakırda gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Biz maalesef bu güzelim yolları yaparız ama HDPsi ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandile yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. sözleriyle HDPye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretindeki sır 8 saati için Hamburger yemeye gittik sözlerine değinen Erdoğan, Birileri gibi FETÖcülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. dedi. Erdoğan gençlerden gelen soruları samimi şekilde cevapladı.