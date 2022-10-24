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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan Diyrbakır'da gençlerle bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatine tepki: Birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz / 24.10.22
Başkan Erdoğan Diyrbakır'da gençlerle bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatine tepki: Birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz / 24.10.22

Başkan Erdoğan Diyrbakır'da gençlerle bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatine tepki: Birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz / 24.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Başkan Erdoğan Diyrbakır'da gençlerle bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saatine tepki: Birileri gibi FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz / 24.10.22

Takvim 02:10
02

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor / 17.10.22

Takvim 01:15
03

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Miguel Crespo, İtalyan devi Inter'in radarında / 20.10.22

Takvim 01:23
04

Cihan Çanak kapışması! Galatasaray ve Fenerbahçe, 17 yaşındaki süper yeteneğin transferi için savaş veriyor / 13.10.22

Takvim 01:44
05

İlkay Gündoğan bombası! Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını transfer etmek istiyor / 22.10.22

Takvim 01:24
06

CHP’de SİHA Sezgin krizi! TSK’yı hedef alan açıklamalarına kendi partisinin milletvekili tepki gösterdi: Sana ne kardeşim / 23.10.22

Takvim 01:44
07

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından Başbakanlık için sık sık adı konuşulan Boris Johnson yarıştan çekildi / 23.10.22

Takvim 02:14
08

Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! '7. Alimler Buluşması' için hadsiz sözler sarf etti / 23.10.22

Takvim 01:31
09

Sağlık sigortası büyüyor! Yılın ilk 7 ayında prim üretimi yüzde 143 oranında artarak 14 milyar TL’ye ulaştı / 24.10.22

Takvim 03:06
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