Başkan Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti / 23.09.21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti. Adeta mini BM zirvesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türk Evi'nde Slovenya, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya, Polonya ve Gine liderlerini ağırladı. Türkiye'nin çözüm odaklı politikasını anlattı. Bu arada Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı New York'ta cadde ve sokaklarda tanıtıldı. Kitap, yoğun ilgiyle karşılandı.