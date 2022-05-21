Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti / 20.05.22

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında 50 kiloda, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoriayı yenerek dünya şampiyonu oldu. Hatice Akbaş da 54 kiloda Romanyalı rakibi Lacramioara Perijocu yenerek altın madalyayı kazandı. Sonrasında Busenaz Sürmeneli, Kanadalı rakibi Charlie Cavanaghı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Son olarak ise Şennur Demir, Faslı rakibi Khadija Mardi’yi mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla cep telofonu ile görüntülü konuşarak tebrik etti.