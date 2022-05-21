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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti / 20.05.22
Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti / 20.05.22

Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti / 20.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Başkan Erdoğan dünya şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti / 20.05.22

Takvim 02:44
02

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
03

CHP'nin ırkçılıkla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Arapça afiş ile seslendi / 18.05.22

Takvim 01:21
04

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
05

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
06

Trabzonspor’un jokeri Dorukhan Toköz TAKVİM’e çok özel açıklamalarda bulundu / 21.05.22

Takvim 05:52
07

Meral Akşener: İstanbul Havalimanı'nın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız / 20.05.22

Takvim 01:16
08

'Temel atmama töreni' ile şova soyunan İmamoğlu İBB'si Haliç'e yazık ediyor! Durum içler acısı, suyun rengi değişti... / 20.05.22

Takvim 01:22
09

CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki imar usulsüzlüğünde günlük tarife 150 bin lira! / 21.05.22

Takvim 03:41
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