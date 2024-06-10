Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir. şeklinde konuştu, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli mesajlar verdi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith’in İngiltere’de yürürlüğe giren ve 2009 sonrası doğumluların tütün ürünlerine erişimini engelleyen yasayla ilgili sözleri sonrasında konuşan Erdoğan, Gerekirse, Birleşik Krallık ile irtibat kurarız ifadesini kullandı.