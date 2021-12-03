Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

Ekonomide yeni yol haritası netleşiyor. Başkan Erdoğan’ın kurmaylarına ‘ekonomide yeni dönem yeni yol haritası’nı anlatırken Çin örneğini verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan daha avantajlıyız.” dedi. Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin Çin gibi malı ucuza üretip, bunu Avrupa’ya satarak, bu üretimden dolar girdisi sağlayabileceğini anlattığı öğrenildi. Erdoğan, Çin ve Almanya gibi bazı ülkelerin “düşük faiz” politikasını yıllardır uyguladığını belirtti.