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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği
Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

Takvim 02:12
02

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14
03

Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz

Takvim 00:56
04

Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Takvim 00:50
05

Tedarik sıkıntısı ve çip krizi! 2021 araç fiyatları uçuşta: 2. elde fiyatlar çıldırdı, sıfırı geçti

Takvim 02:40
06

Öğretmenlere müjdeli haber! Öğretmenler yeni haklara kavuşuyor: Kadrolu-sözleşmeli ayrımı kalkıyor / 02.12.2021

Takvim 00:58
07

Yerli aşı TURKOVAC için geri sayım! Hibrit olarak kullanılabilecek / 27.11.21

Takvim 02:48
08

Mesut Özil ile Pereire arasındaki buzlar eriyor! Portekizli çalıştırıcı yıldız oyuncuyla toplantı yaptı / 28.11.21

Takvim 01:31
09

Var mı Trabzon’a yan bakan! Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de namağlup tek takım / 23.11.21

Takvim 02:27
10

CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler! / 20.11.21

Takvim 02:25

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