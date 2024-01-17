Son dakika haberi! Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Beştepedeydi. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirten Erdoğan, Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6ya yükseliyor. dedi. Başkan Erdoğanın müjdesi sonrası takvim.com.tr kalem kalem tutarları sizler için hesapladı. İşte tüm detaylar...