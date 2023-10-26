Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Irakın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı icra edildiğini bildirdi. Bir gece ansızın sözleriyle yapılan açıklamada, İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir. denildi. İcra edilen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Bir gece ansızın gelebiliriz.” diye ifade ettiğimiz operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. ifadelerini kullanmıştı.