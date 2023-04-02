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Başkan Erdoğan Elazığ'dan 7'liye sert vurdu: "Kılıçdaroğlu Kandil'den selam alıyor, Akşener rezene içsin kiminle uğraşacağını iyi bilsin" / 01.04.23

Başkan Erdoğan Elazığ'dan 7'liye sert vurdu: "Kılıçdaroğlu Kandil'den selam alıyor, Akşener rezene içsin kiminle uğraşacağını iyi bilsin" / 01.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan Elazığ'dan 7'liye sert vurdu: "Kılıçdaroğlu Kandil'den selam alıyor, Akşener rezene içsin kiminle uğraşacağını iyi bilsin" / 01.04.23

Takvim 02:11
02

Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u mağlup etti! MAÇ ÖZETİ / 01.04.23

Takvim 02:07
03

Seccade üstünde ayakkabıyla poz! Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma yarışına girdiler... Levent Gültekin, İbrahim Özkan, Muharrem İnce... / 01.04.23

Takvim 02:17
04

'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı / 01.04.23

Takvim 03:03
05

YSK'da kura çekimi! Oy pusulasında sıralama belli oldu: 1. sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın / 01.04.23

Takvim 02:37
06

İBB'nin terör sevici personeli Ezgi Yıldız'la ilgili bomba detaylar! Neden işe alım biriminde görev yaptı? CHP'li Özlem Çerçioğlu ile bağlantısı... / 01.04.23

Takvim 03:11
07

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahkarlar ahirette bedelini öder / 02.04.23

Takvim 07:30
08

CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı? / 02.04.23

Takvim 03:13
09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: AYM'ye taşımak beyhude bir arayış... Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi / 02.04.23

Takvim 02:51
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