Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 il için Elazığ örneği veren Erdoğan, Afet bölgesindeki şehirlerimiz de burada olduğu gibi ayağa kaldırılacak ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğanın gündeminde 7li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Erdoğan, Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. Kandilden selam alıyorsun. Beraber yürüyeceklermiş dedi. Akşenere de göndermede bulunan Erdoğan, Biz papatya çayını ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım şeklinde konuştu.