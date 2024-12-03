Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programında önemli açıklamalarda bulundu. Sadece Türkiyede değil gönül coğrafyasında Türkiyeye selam gönderen ecdadı yad eden insanların olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir tespitinin kuru bir hamaset değil tam güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. dedi. Engelli vatandaşlara bir müjde veren Erdoğan, Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayımlayacağız. ifadelerini kullandı.