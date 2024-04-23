Son dakika haberi! Bağdatta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Erbile geçti. Erdoğan Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Erbilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Irakın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiyenin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kürdistan Demokrat Partisi KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.