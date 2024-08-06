Başkan Erdoğanın Suriye Devlet Başkanı Esadla yapacağı görüşme öncesi kritik detaylar belli oldu. Rusya, tarafları Moskovada masaya oturtmak için irade beyan etti. Şam ise Türk askeri kuzeyden çekilsin talebinden vazgeçti. Böylelikle Ankara - Şam yakınlaşmasıyla gelişen süreç PKKnın teröristan planlarını da çöpe atmış oldu. Ankaranın çizgisine gelen Suriye rejimi ve Rusya, bölgede ABD ve İsraile hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor. Rus diplomatlar da Esadın Türkiye ile normalleşmekten başka bir çaresi olmadığını düşünüyor.