Son dakika haberi... Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşekin AK Parti Genel Merkezine gittiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi dedi. Öten yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek katkı vermeye hazırım mesajı verdi.