Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren hazırlıkların ardından tamamlanan EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Milyonlarca çalışanın gözünün kulağının olduğu açıklamadan müjdeler peş peşe geldi. Düzenlemede yaş sınırı olmayacağını duyuran Başkan Erdoğan, Düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında paylaşımlarda bulundu. Bakan Bilgin, Geçmişten kalma sorunları bir çözmeye devam ediyoruz derken Bakan Nebati, işverenler için kredi paketinin devreye alınacağını bildirdi.