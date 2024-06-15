Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesine katılmak üzere İtalyada. Başkan Erdoğanı etkinliğin yapılacağı alanda Meloni karşıladı. Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumuna katıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloninin özel davetlisi olarak zirveye katılan Başkan Erdoğan Batılı devletlerin destek verdiği İsrail’in zulmüne uğrayan Gazze’yi bir kez daha gündeme getirdi. Öte yandan G7 Liderler Zirvesine katılmak üzere geldiği İtalyadan özel uçak CAN ile Türkiyeye hareket etti.