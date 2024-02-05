Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hataydan sonra Gaziantepe geçti. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Erdoğan, Asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 11 ili ayağa kaldırana kadar durmayacaklarını belirterek, Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz dedi. Daha sonrasında İslahiyedeki törene canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Son hak sahibi de evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok şeklinde konuştu.