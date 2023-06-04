14 Mayıs ve ardından gerçekleştirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda rakibi açık bir farkla geride bırakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Başkan Erdoğan, bugün Meclis Başkanı Devlet Bahçeliden mazbatasını almasının ardından TBMMde yemin ederek göreve başladı. Başkan Erdoğan yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Göreve Başlama Törenine, katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, 85 milyonu bağrımıza basacağız dedi. Törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatının da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.