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Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında / 30.05.24

Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında / 30.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında / 30.05.24

Takvim 07:17
02

Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali / 30.05.24

Takvim 01:56
03

TAKVİM gündeme getirmişti! MSB'den 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz / 30.05.24

Takvim 07:18
04

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıkladı: Türk okçular dünya zirvesinde! Hedef Paris'te madalya / 30.05.24

Takvim 00:00
05

Seçil Erzan'dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı | / 30.05.24

Takvim 06:36
06

ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı / 30.05.24

Takvim 00:46
07

TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! TV'lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav... / 30.05.24

Takvim 06:48
08

Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe'de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor / 30.05.24

Takvim 01:40
09

Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı... / 30.05.24

Takvim 01:57
10

Beşiktaş, Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti! / 30.05.24

Takvim 01:18
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