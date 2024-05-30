Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMMdeki AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, Maalesef, bazı ülkeler, Türkiyeye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. ifadelerini kullanmıştı. Erdoğanın açıklamalarının ardından Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri turizm sezonuna girilirken Türkiyeye yönelik seyahat tavsiyelerinde kuduz riskine dikkati çektiği ortaya çıktı. Türkiyede 2019 yılından bu yana 1523 kuduz vakası yaşanırken bazı şehirlerde 6 aya varan karantina süreçleri uygulandı.