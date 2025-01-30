Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazzede ateşkesin ardından Hamas üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Dervişi ve Hamas heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan kabulde Hamasın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Bilindiği gibi Gazzedeki ateşkes sürecinde Başkan Erdoğan kilit bir rol oynamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haması ateşkes masasına Başkan Recep Tayyip Erdoğanın getirdiğini itiraf etmişti.