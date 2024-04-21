Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeyi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Saat 14.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmede Başkan Erdoğan, İsrailin Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiyenin her zeminde Gazzeye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devletinin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti. İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Erdoğan, yaşananların İsraile zemin kazandırmaması gerektiğini, Batıda İsrailin saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazzeye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Hamas kabulünün ardından Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyetle Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi.