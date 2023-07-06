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Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç'in NATO üyeliği ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar masada / 05.07.23

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç'in NATO üyeliği ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar masada / 05.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç'in NATO üyeliği ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar masada / 05.07.23

Takvim 01:24
02

İkinci el araçlara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı / 05.07.23

Takvim 01:54
03

İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını! Afiye Sıddıki'ye ABD mezalimi: Ümmet harekete geçmek için neyi bekliyor? / 05.07.23

Takvim 06:29
04

Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Memura büyük zam! Bütün ücretler bu ay artıyor

Takvim 03:10
05

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu! Teşkilat Başkanlığı'na şaibeli isim: Buğra Kavuncu / 05.07.23

Takvim 04:06
06

Büyük İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntüler: Tehlike çanları çalıyor! Vatandaş tedirgin / 05.07.23

Takvim 03:00
07

Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor

Takvim 02:19
08

CHP'de 'belediye' ihtilali! İstanbul, İzmir ve Bolu 'değişim' bayrağını çekti: İmamoğlu'na 'net ol arkandayız' mesajı / 05.07.23

Takvim 04:51
09

Sinan Oğan 8'li koalisyonun içler acısı haline kahkahalarla dikkat çekti: Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu da kendisini başarılı buluyor / 05.07.23

Takvim 02:45
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