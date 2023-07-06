Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. İkili ilişkiler, İsveçin NATO üyeliği süreci, Avrupada Kuran-ı Kerime yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kuran-ı Kerime yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İsveçin terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.