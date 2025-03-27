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Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu / 27.03.25

Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu / 27.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu / 27.03.25

Takvim 07:02
02

CHP İstanbul Kongresi'nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney "şüpheli" sıfatıyla adliyede / 27.03.25

Takvim 02:25
03

Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda / 27.03.25

Takvim 07:09
04

Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk / 27.03.25

Takvim 02:17
05

Başkan Erdoğan'dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP'ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez / 27.03.25

Takvim 00:00
06

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yolsuzluk" tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP'li / 27.03.25

Takvim 06:52
07

ABD'de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede / 27.03.25

Takvim 06:46
08

Devlet Bahçeli'den CHP'nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: "Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir" / 27.03.25

Takvim 04:08
09

Tutuklu İmamoğlu'nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB'de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü'nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi / 27.03.25

Takvim 02:24
10

O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi? / 27.03.25

Takvim 05:32
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