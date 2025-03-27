Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, Kamu çalışanlarımızı için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamında aldık. dedi. CHPli Özgür Özelin boykot çağrılarına sert tepki gösteren Erdoğan, Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, medyayı tehdit eden CHPli Özele 28 Şubat dönemini hatırlattı. Erdoğan, 28 Şubatta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler. şeklinde konuştu.