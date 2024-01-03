Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında konuştu. Geçtiğimiz hafta Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, Nefret söylemleriyle ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Bu pespaye siyasete muhalefet gönüllü figüranlık yapmaktadır. Türkiyenin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. dedi. Enflasyonla kararlı mücadele mesajı veren Erdoğan, Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uyguladığımız tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır ifadelerini kullandı. Öte yandan ihracat için OVPde belirlenen hedefin aşıldığını açıklayan Erdoğan, 2023 yılında ihracat geçen yıla göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır şeklinde konuştu.