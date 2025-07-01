Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda 20li rakamları görmeyi hedefliyoruz. Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. dedi. 2028e kadar uzak ülkelere ihracatı 50 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getirerek hedefi açıklayan Başkan Erdoğan, Dünyada satılan her 3 İHAdan 2sini Türk firmaları üretiyor. ifadelerini kullandı.