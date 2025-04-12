Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen kritik görüşmede, PKK’nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi süreci masaya yatırıldı. DEM heyetinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in katıldığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Alanın da yer aldığı 1.5 saatlik zirvede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta İmralı’dan gönderdiği Silah bırakın, örgütü feshedin çağrısının ardından oluşan yeni siyasi iklim değerlendirildi. DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Dünden daha umutluyuz diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı. Peki örgüt ne zaman silah bırakacak, kulislerde hangi tarih konuşulur?