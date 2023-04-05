Başkan Erdoğanın, eşi Emine Erdoğana Anadolu renkli Toggu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Başkan Erdoğanın, Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz? sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi. Eşi Emine Erdoğanın sürüş esnasında, Araba benim ona göre. demesi üzerine Erdoğanın, Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o. yanıtı gülüşmelere neden oldu.