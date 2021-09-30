Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin'den 2 saat 45 dakikalık zirve! Erdoğan'dan dikkat çeken S400 mesajı / 29.09.21

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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü. İki lider kritik görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında S-400 ile ilgili konuda "Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması da G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi ABD'ye mesaj niteliğinde oldu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesinde, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı. Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.” dedi. Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." ifadelerini kullandı.