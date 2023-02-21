Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD il Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Her durumda vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz dedi. 11 ilde TOKİ ödemelerinin 3 ay ertelendiğini belirten Başkan Erdoğan hangi illerde kaç konut inşa edileceğini duyurdu. Erdoğan, Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız. Hatay için hemen şimdi diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatayı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz ifadelerini kullandı. Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yapan Erdoğan, Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm planlarını engellemesin. Davalarla kentsel dönüşümü geciktirenleri paylaşacağız. şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan ardından Kahramanmaraşa geçerek burada da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşta mart ayı içerisinde 45 bin konutun inşasına başlanacağını duyurdu.