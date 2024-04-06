Türkiye, 19 Kasım 1990da Fransanın başkenti Pariste imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Avrupada Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasından çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Resmi Gazetede yayımlanan kararının ardından yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rusyanın 7 Kasım 2023te AKKAdan çekildiğini hatırlatarak, Bunun sonucunda, antlaşmanın anlamlı şekilde uygulanmasına devam edilmesi imkanı kalmamıştı. ifadesine yer verdi.