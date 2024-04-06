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Başkan Erdoğan imzaladı Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi: Karar Resmi Gazete'de / 05.04.24

Başkan Erdoğan imzaladı Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi: Karar Resmi Gazete'de / 05.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan imzaladı Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi: Karar Resmi Gazete'de / 05.04.24

Takvim 04:51
02

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi! / 05.04.24

Takvim 01:07
03

MİT ve Emniyetten MOSSAD'da bir dabe daha! İsrail ajanlarına Köstebek-3 operasyonu: Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı... / 05.04.24

Takvim 06:44
04

İran’da Dünya Kudüs Günü Yürüyüşü! Soykırımcı İsrail panikledi: 28 Büyükelçilik kapatıldı! Gözler Tahran’da / 06.04.24

Takvim 01:40
05

EN AZ 38 BİN 35 TL! Memura-emekliye enflasyon farkında 5 aylık tahmin! Zam oranı ne kadar olacak? Maaşlar nasıl değişecek?

Takvim 04:58
06

15 milyon yerine 5 milyon Euro! Galatasaray'ın orta sahası Tanguy Ndombele'ye şok teklif! "Biz de kadroda düşünmüyoruz..." / 06.04.24

Takvim 01:07
07

Başkan Erdoğan'dan geleneksel TÜRGEV iftarında önemli açıklamalar / 05.04.24

Takvim 07:00
08

29 kişiyi hayattan koparan Beşiktaş 'Masquerade' yangınında ifadeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Öğretmenlik yapıyorum / 05.04.24

Takvim 05:39
09

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ıydı! Meryem Uzerli aile yemeğine katıldı! Aldığı ücret dudak uçuklattı... / 06.04.24

Takvim 01:11
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