Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudaniyi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiyeyi memnun ettiğini belirtti. Erdoğanın sürpriz bir şekilde İstanbulda es-Sudani ile görüşmesi akıllara AK Parti Grubundaki sözlerini getirdi. Başkan Erdoğan TBMMde yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda yeni müjdelerin olacağını ifade etmişti.