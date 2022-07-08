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Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! Kurban bayramı tebriği / 07.07.22
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! Kurban bayramı tebriği / 07.07.22
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150 Bölüm | 06:01:44
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01
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! Kurban bayramı tebriği / 07.07.22
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00:21
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02
Resmi Gazete’de yayımlandı! Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi! Fiyatı 300 binden fazla düşen araçlar var / 06.07.22
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02:07
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03
Fenerbahçe, William Carvalho için kulübü Real Betis ile anlaşma sağlandı! / 29.06.22
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01:21
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04
Galatasaray Norveçli yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor: Zor hedef Erik Botheim / 01.07.22
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01:31
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05
İtalyan medyası Galatasaray’ın yıldız oyuncu ile anlaştığını iddia etti: Joao Pedro'da sona doğru / 04.07.22
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01:51
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06
CHP yine takoz belediyeciliğine devam ediyor! Yıkılıp yeniden yapılan spor kompleksinin yapımını durdurdular / 03.07.22
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00:55
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07
Fenerbahçe Carvalho transferini askıya aldı! Rotayı Arao'ya dikti / 07.07.22
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01:35
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08
Ndombele heyecanı! Galatasaray kağıt üzerinde çok zor gözüken transferde önemli mesafe aldı / 28.06.22
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01:35
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09
BDDK'dan TL kredi kısıtlama kararında yeni düzenleme! Belge zorunluluğu kaldırıldı
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02:35
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10
Ek göstergeden sonra gözler sözleşmeli personele çevrildi: 3+1 ile sözleşmeliye yeni statü
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01:36
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