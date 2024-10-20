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Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu / 19.10.24

Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu / 19.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu / 19.10.24

Takvim 07:04
02

Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yendi / 19.10.24

Takvim 03:26
03

Yenidoğan çetesinin "teyze" kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'ndan kan donduran sözler: "Zaten ölecekti" / 19.10.24

Takvim 03:12
04

Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar'dan kan donduran itiraf: "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun" / 19.10.24

Takvim 06:03
05

Jose Mourinho'dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada / 19.10.24

Takvim 03:02
06

CANLI | Netanyahu'nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek / 19.10.24

Takvim 00:14
07

Victor Osimhen golüyle İtalya'yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok / 19.10.24

Takvim 02:46
08

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu / 19.10.24

Takvim 07:16
09

Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime" / 19.10.24

Takvim 02:56
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