Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalyadaki temasları sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadığını belirten Başkan Erdoğan, Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir. dedi. Suriyede terör örgütlerinin bölücülük konferanslarının kabul edilemez olduğunun altını çizen Erdoğan, Bölgemizde oldubittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Gazzede barış için çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, Trumpla birçok konuda anlaştıklarını anlaşamadıkları konuları da diyalog yoluyla çözeceklerine inandığını bildirirken Yunistana zeytin dalı uzattı.