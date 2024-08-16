Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu. 4 bin 117 vatan evladının görev yerlerine uğurlanacağını belirten Başkan Erdoğan, Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görene müsamaha göstermeyiz. Türkiye 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. İnsanımızın derdiyle dertlenecek vatandaşla hemhal olacaksınız. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Vatandaşımızın huzuruna kastedenlere müsamaha göstermeyiz. Mafya, çete, insan kaçakçısı, teröristmiş bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Terör tehdit kaynağından çıkacak. Cezasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. dedi.