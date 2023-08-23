Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Törenine açıklamada bulundu. Terörle mücadelede çok net mesaj veren Başkan Erdoğan, Türkiye önünde sonunda terörle mücadeleden muhakkak kurtulacaktır. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup, Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Vatandaşımızın canı, malı ve huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz ifadelerini kullandı.